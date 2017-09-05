Міноборони показало зимову форму для ЗСУ (відео)

У Міністерстві оборони продемонстрували зразки зимового одягу, якими забезпечать військовослужбовців Збройних Сил України. Про це йдеться у сюжеті, опублікованому на YouTube 5 каналу.

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Обіцяють, що одяг буде теплішим, ніж минулого року. Крім того, передбачені додаткові деталі зимової військової форми.

Наприклад, зимові куртки матимуть поліпшені утеплювачі. Також будуть введені зимові флісові рукавиці із замшевими надолонниками. Окрім того, додатково буде введено два комплекти теплої білизни для холодної погоди, окремо буде введено три пари черевиків з високими берцями. У зимовому взутті покращена стійкість підошви до ковзання.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони України планують завершити забезпечення військовослужбовців Збройних сил України зимовим одягом до кінця вересня.