У Коростені на Житомирщині проходить IX Міжнародний фестиваль дерунів.

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, у програмі фестивалю - дегустація дерунів та місцевих напоїв, конкурс на найкращий дерунмайстер-клас приготування дерунів від мера міста. Також проходять різноманітні конкурси: на кращий твір про деруни, на кращий анекдот, вірш, пародію на народну пісню та смішну історію, на найкращий транспарант.

Серед іншого, заплановані прославляючі деруни змагання з Дерунярського триборства: кидання дерунів в миску зі сметаною з 5 метрів, змагання на найбільшу кількість продегустованих дерунів та за кращий відгук переможцю, виставки народної творчості, виступи фольклорних ансамблів. тощо. Також на фестивалі діє "школа дерунярства", де кожен бажаючий може приготувати деруни під керівництвом досвідчених кухарів.

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“На охорону публічного порядку під час «Фестивалю дерунів» залучено близько сотні поліцейських”, - розповіли УНІАН у відділі комунікації поліції Житомирської області.