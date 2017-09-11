"Полонений": Пономарьов зворушив шанувальників новим драматичним кліпом (відео)

Український співак Олександр Пономарьов презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Полонений", головну роль в якому виконала екс-солістка групи Nikita Нана (справжнє ім'я - Анастасія Кумейко).

Відео опубліковане на YouTube-каналі виконавця. В основі кліпу - драматична історія кохання. "Любов живе у серці", - коментує свій новий кліп Олександр.

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Нана зізналася, що на знімальному майданчику було непросто. "Емоційно складним у перший знімальний день був для мене момент, коли я лежала на підлозі в спальні і режисер говорив Саші: "Ти її втрачаєш, вона більше не буде колишньою, її не повернути, її зараз заберуть, це кінець ....",- згадує артистка. За її словами, вона пережила весь біль втрати героїв кліпу.

Шанувальників Пономарьова зворушила нова робота співака.