"Як вирішив їздити до мене додому, в Крим, без дозволу?": лідер "Бумбоксу" написав різкого листа реперу з РФ

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк звернувся у своєму Facebook до забороненого в Україні російського репера Василя Вакуленка (Басти),

"На правах старого знайомого вирішив поставити тобі кілька питань. Чудово пам'ятаю, як ти попросив мене записати спільну пісню, як легко і швидко було працювати", – написав Хливнюк.

Він згадав про спільну роботу з Страйкуючими.

"Почали їздити на гастролі в Європу (тепер у вас "Гейропу") і в Штати (тепер у вас "Пиндостан"). В турне Німеччиною я побачив, що вдома повстання. Про те, що це не проплачений цирк, а Революція гідності, я дізнався не з телевізора – я був там і бачив все сам. Коли дивився на 100% брехливу подачу того, що відбувається в російських ЗМІ, думав, що музика поза політикою і ми з тобою тому яскравий приклад. А потім почалося вторгнення в Крим і війна на Донбасі. Припускаю, що така людина, як ти, стане заперечувати агресивний характер цих подій тільки з побоювання за себе, сім'ї та бізнесу. Це теж зрозуміло: у нас таких своїх завались, але, на худий кінець, можна і відмовчатися, зберегти обличчя, так сказати", – продовжив лідер "Бумбоксу".

Він нагадав, що через боротьбу з окупацією Криму загинули люди, були засуджені на великі терміни українські політв'язні, на півострові спостерігається плачевна ситуація в сфері прав людини стосовно кримських татар.

"Наші з тобою люди гинуть щодня по обидві сторони лінії фронту. Так скажи ж, будь ласка, як так вийшло, що ти, людина, яка чудово розуміє ситуацію, вирішив їздити до мене, в Крим, без мого дозволу? Невже це не очевидно? Хіба я коли-небудь вів себе в твоєму домі, в Росії, не як гість? Або тепер Крим – твій дім?" – написав Хливнюк.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, репер Баста після концертів у Криму спокійно дав сольник у Києві 17 червня. З квітня цього року музикант внесений в базу центру "Миротворець" у зв'язку з порушенням українського законодавства. Василь Вакуленко неодноразово відвідував анексований Росією Крим. Також у розділі "Чистилище" Басту викрили у запереченні російської агресії.