"Як вирішив їздити до мене додому, в Крим, без дозволу?": лідер "Бумбоксу" написав різкого листа реперу з РФ
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк звернувся до російського репера Басти. За словами українського музиканта, заперечувати агресію Росії щодо України можна тільки через побоювання за сім'ю.
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк звернувся у своєму Facebook до забороненого в Україні російського репера Василя Вакуленка (Басти),
"На правах старого знайомого вирішив поставити тобі кілька питань. Чудово пам'ятаю, як ти попросив мене записати спільну пісню, як легко і швидко було працювати", – написав Хливнюк.
Він згадав про спільну роботу з Страйкуючими.
"Почали їздити на гастролі в Європу (тепер у вас "Гейропу") і в Штати (тепер у вас "Пиндостан"). В турне Німеччиною я побачив, що вдома повстання. Про те, що це не проплачений цирк, а Революція гідності, я дізнався не з телевізора – я був там і бачив все сам. Коли дивився на 100% брехливу подачу того, що відбувається в російських ЗМІ, думав, що музика поза політикою і ми з тобою тому яскравий приклад. А потім почалося вторгнення в Крим і війна на Донбасі. Припускаю, що така людина, як ти, стане заперечувати агресивний характер цих подій тільки з побоювання за себе, сім'ї та бізнесу. Це теж зрозуміло: у нас таких своїх завались, але, на худий кінець, можна і відмовчатися, зберегти обличчя, так сказати", – продовжив лідер "Бумбоксу".
Він нагадав, що через боротьбу з окупацією Криму загинули люди, були засуджені на великі терміни українські політв'язні, на півострові спостерігається плачевна ситуація в сфері прав людини стосовно кримських татар.
"Наші з тобою люди гинуть щодня по обидві сторони лінії фронту. Так скажи ж, будь ласка, як так вийшло, що ти, людина, яка чудово розуміє ситуацію, вирішив їздити до мене, в Крим, без мого дозволу? Невже це не очевидно? Хіба я коли-небудь вів себе в твоєму домі, в Росії, не як гість? Або тепер Крим – твій дім?" – написав Хливнюк.
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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, репер Баста після концертів у Криму спокійно дав сольник у Києві 17 червня. З квітня цього року музикант внесений в базу центру "Миротворець" у зв'язку з порушенням українського законодавства. Василь Вакуленко неодноразово відвідував анексований Росією Крим. Також у розділі "Чистилище" Басту викрили у запереченні російської агресії.