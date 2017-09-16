Антимонопольний комітет у Запоріжжі виступив проти заборони на продаж алкоголю вночі

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розпочала провадження за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Запорізької міської ради на ринку роздрібної торгівлі алкогольними напоями в місті Запоріжжі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Запорізького обласного відділення АМКУ.

У відомстві вважають, що дії Запорізької міськради, що полягають у прийнятті рішення від 30 серпня 2017 № 86 «Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території м. Запоріжжя», відповідно до якого встановлено непередбачену законодавчими актами України заборону на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у всіх закладах торгівлі, крім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, ресторани тощо), на території Запоріжжя з 22.00 до 12.00, мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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Встановлення обмежень на реалізацію алкогольних напоїв у Запоріжжі ставить суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у всіх закладах торгівлі (окрім закладів ресторанного господарства) в нерівні конкурентні умови на ринку реалізації алкогольних напоїв у порівнянні із суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізацію зазначених товарів в закладах ресторанного господарства, наголосили у відділенні АМКУ.

Також у відомстві нагадали, що частиною другою статті 25 Господарського кодексу України передбачено, що органам місцевого самоврядування заборонено приймати акти або вчиняти дії, що ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.

Як повідомлялося, 30 серпня Запорізька міськрада ухвалила рішення про встановлення заборони на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв в усіх торгових точках в період з 22.00 до 12.00. Рішення набрало чинності з 9 вересня.