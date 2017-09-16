Антимонопольний комітет у Запоріжжі виступив проти заборони на продаж алкоголю вночі
У відомстві вважають, що дії Запорізької міськради мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розпочала провадження за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Запорізької міської ради на ринку роздрібної торгівлі алкогольними напоями в місті Запоріжжі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Запорізького обласного відділення АМКУ.
У відомстві вважають, що дії Запорізької міськради, що полягають у прийнятті рішення від 30 серпня 2017 № 86 «Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території м. Запоріжжя», відповідно до якого встановлено непередбачену законодавчими актами України заборону на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у всіх закладах торгівлі, крім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, ресторани тощо), на території Запоріжжя з 22.00 до 12.00, мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Читайте такожКиїврада виключила продаж пива та алкогольної продукції з "функціоналу" МАФів
Встановлення обмежень на реалізацію алкогольних напоїв у Запоріжжі ставить суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у всіх закладах торгівлі (окрім закладів ресторанного господарства) в нерівні конкурентні умови на ринку реалізації алкогольних напоїв у порівнянні із суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізацію зазначених товарів в закладах ресторанного господарства, наголосили у відділенні АМКУ.
Також у відомстві нагадали, що частиною другою статті 25 Господарського кодексу України передбачено, що органам місцевого самоврядування заборонено приймати акти або вчиняти дії, що ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.
Як повідомлялося, 30 серпня Запорізька міськрада ухвалила рішення про встановлення заборони на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв в усіх торгових точках в період з 22.00 до 12.00. Рішення набрало чинності з 9 вересня.