Суд заарештував двох виправданих вчора фігурантів "справи 2 травня"

Київським районним судом м. Одеси задоволено клопотання Одеської обласної прокуратури про взяття під варту двох фігурантів "справи 2 травня" - Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

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«Саме цим двом фігурантам масових заворушень 2 травня 2014 року після виправдального вироку Іллічівського міськсуду у залі судового засідання прокуратура Одещини повідомила про підозру у здійсненні публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і державного кордону України, спрямованих на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня міський суд Чорноморська Одеської області визнав невинними обвинувачених у справі про події 2 травня 2014 року, в частині подій на Грецькій площі. Суд постановив звільнити в залі засідання п'ятьох обвинувачених.

Але одразу після виправдувального вироку затримали двох фігурантів справи про трагічні події 2 травня 2014 року українця Сергія Долженкова і громадянина РФ Євгена Мефедова.