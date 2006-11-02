Київрада у жовтні продала 13 земельних ділянок (список)

Київська міська рада у жовтні прийняла рішення про продаж земельних ділянок у столиці на загальну суму 208 млн. 938 тис. грн..

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про продаж земель депутати прийняли на своїй сесії 31 жовтня.

Зокрема, найбільша вартість ділянки площею 9,4157 га на Кільцевій дорозі, 1-б у Голосіївському районі - 86 млн. 130 тис. грн. Київрада вирішила продати її ТОВ “Епіцентр К”. Причому 5,1218 га (ділянка під будівлею, на якій планується зведення торговельного комплексу) оцінена в 46 млн. 864 тис. грн. та 4,2939 га (вільна від забудови, для будівництва готельного комплексу європейського класу з паркінгом) буде продана за 39 млн. 289 тис. грн.

Також ТОВ “Епіцентр К” буде продано земельну площею 4,8611 га за 43 млн. 618 тис. грн. для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу з продажу будівельних матеріалів та побутової техніки на перетині пр. Петра Григоренка та вул. Бориса Гмирі у Дарницькому районі.

Крім того, спільному українсько-британському підприємству у вигляді ЗАТ “Савона” продано земельну ділянку площею 0,2421 га за 3 млн. 516 тис. грн. для будівництва та експлуатації блоку громадського призначення з офісними приміщеннями на вул. Серафимовича, 3, у Дніпровському районі;

ТОВ “ЛВ-Холдінг” продано земельну ділянку площею 1,5915 га за 23 млн. 939 тис. грн. для експлуатації майнового комплексу у складі адміністративних та господарських будівель і споруд на вул. Рибальській, 24/16 у Печерському районі;

Фізичним особам-підприємцям продано дві земельні ділянки: площею 0,0711 га за 613 тис. грн. для будівництва кафе-магазину-автомийки на перетині вул. Командира Уборевича та пров. Осіннього у Святошинському районі, а також 0,2448 га за 5 млн. 260 тис. грн. для будівництва та експлуатації будівлі адміністративного та громадського призначення на вул. Фізкультури, 28 у Голосіївському районі;

ТОВ “Міжнародна компанія “Антарес” продано земельну ділянку площею 0,1532 га за 4 млн. 583 тис. грн. для будівництва та експлуатації адміністративного будинку на вул. Липській, 10 у Печерському районі.

Центральній спілці споживчих товариств України (Укоопспілки) продано земельну ділянку площею 0,2016 га за 4 млн. 429 тис. грн. для обслуговування готелю та інженерно-виробничого корпусу на вул. Саксаганського, 53/80 у Голосіївському районі.