Під ВР другий день ночують родичі українських полонених (відео)

Другу ніч біля Верховної Ради провели родичі українських бранців. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Близько десятка людей ночували під парламентом, щоб їх помітили і доклали всіх зусиль до звільнення їх рідних. Спали по черзі в машинах.

Читайте такожУкраїнська сторона у Мінську передала Росії списки заручників

Сьогодні, кажуть, до їх акції приєднається ще кілька сімей. До полудня відвідати сім'ї обіцяли переговорники, що напередодні були в Мінську.

Раніше повідомлялося, що родичі оголосили свою акцію безстроковою.

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі, представники якої беруть участь у переговорах Тристоронньої контактної групи та її підгруп в Мінську, визнають, що чим довше затягується конфлікт на Донбасі, тим важче звільняти полонених.