Донецька міліція про пограбування іспанців ”вперше чує”

Керівництво міліції Донецька спростовує чутки про те, що футболістів іспанської "Валенсії" обікрали після матчу Ліги чемпіонів із "Шахтарем" у Донецьку 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник начальника міського управління міліції Олександр ПИРХА повідомив, що "жодних офіційних заяв до міліції про це не надходило".

"Вперше про це чую. Жодних офіційних заяв із приводу цього до міліції не надходило", - сказав О.ПИРХА.

На ряді інтернет-сайтів з`явилася інформація, що в Донецьку обікрали футболістів "Валенсії". Нібито злодії пробралися до роздягальні на стадіоні і викрали великі суми грошей і мобільні телефони з кабінок Фернандо МОРЬЄНТЕСА і його колег.