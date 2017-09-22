Родинам постраждалих в пожежі в одеському таборі дітей обіцяють матеріальну допомогу

Постраждалим внаслідок пожежі в одеському дитячому таборі виплатять матеріальну допомогу. Про це пише місцеве видання 048.ua із посилання на рішення депутатів облради.

Сім'ям, чиї діти постраждали під час пожежі, виділять по 40 тисяч гривень.

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Крім того, сьогоднішнє рішення сесії передбачає виділення ще 200 тисяч гривень сім'я трьох загиблих дівчаток.

Як повідомляв УНІАН раніше, у ніч на 16 вересня в Одесі загорівся дитячий оздоровчо-спортивний табір "Вікторія". На момент загоряння в таборі перебувало 150 дітей. У корпусі, який загорівся, було 42 дитини. Троє дітей загинули.