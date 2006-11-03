Фінська Група ”Sanitec” проведе прес-конференцію в УНІАН

14 листопада о 14-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Фінська Група "Sanitec" інвестує у партнерство з метою створення в Україні найбільшого в Європі заводу з виробництва кераміки для ванних кімнат». 26 жовтня фінська Група «Санітек» та корпорація «Українські будівельні матеріали» підписали угоду про створення спільного підприємства, в якому «Санітек» матиме частку в 51%, а українські акціонери 49%. Партнери мають намір реструктурувати найбільшого в Україні виробника кераміки для ванних кімнат Славутський комбінат «Будфарфор», і перетворити його на сучасне підприємство. Учасники: голова правління корпорації “Українські будівельні матеріали” Анатолій Безух, президент та головний управляючий групи "Sanitec" Бент Піл, член Ради групи "Sanitec" Леннарт Зюнден, віце-президент групи з питань Центральної та Східної Європи Марек Кукурика, головний директор з проектів групи Йохан Корнелл (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 482-08-77, 484-43-73; e-mail:td@ukrbud.com.ua Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.