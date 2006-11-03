Синоптики обіцяють дощ з мокрим снігом

4 листопада синоптики прогнозують у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму складні погодні умови: дощ та мокрий сніг, подекуди сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, в Криму місцями 25-30 м/с; вдень поступове припинення опадів та явищ. На решті території без істотних опадів, лише вдень у західних, Житомирській, Київській областях невеликий, в Карпатах помірний сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8 морозу, вдень від 3 тепла до 2° морозу, на крайньому сході країни та півдні Криму протягом доби 0-5 тепла; в Карпатах вночі 9-14°морозу, вдень 3-8°морозу.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

5-6 листопада буде хмарно з проясненнями. 5 листопада вночі у західній частині, вдень в Україні місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг (в Карпатах та на Прикарпатті помірний). 6 листопада в Україні очікуються опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, на півдні з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер у західній половині північно-західний, на решті території переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на Південному березі Криму близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни , а 6 листопада і в центральних та східних областях 1-6° тепла.

7-8 листопада - без істотних опадів, лише у східній частині 7 листопада пройде сніг та мокрий сніг. Температура вночі 1-7° морозу, 7 листопада в Криму та Приазов`ї, 8 листопада на Правобережжі та в Криму близько 0°; вдень від 2° морозу до 4° тепла, 7 листопада у Криму, південних та західних областях, 8 листопада на більшій частині території України підвищення температури до 2-8° тепла.

У м.Києві та області 4 листопада очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише ввечері невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 3-8°морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.

5-6 листопада буде хмарно з проясненнями. 5 листопада невеликий сніг (вдень місцями), 6 листопада помірний сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

7-8 листопада - без істотних опадів. Температура 7 листопада вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, 8 листопада підвищення вночі до 3° морозу-2° тепла, вдень до 2-7° тепла.