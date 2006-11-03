У київському метрополітені готувався теракт?

Охорона Київського метрополітену не виключає, що створення аварійної ситуації між станціями «Гідропарк» і «Лівобережна» Святошинсько-Броварскої лінії 1 листопада, є навмисним замахом на життя і здоров`я людей.

Про це пише «Газета по-киевски» в своєму сьогоднішньому номері.

Так, за словами головного ревізора КП «Київський метрополітен» Валерії МЕЛЕЩЕНКО, зловмисники перелізли через огорожу, яка захищає відкриту лінію метро, незважаючи на колючий дріт. «Кронштейни, на яких він кріпиться, погнулися до горизонтального стану. Можливо, хтось вирішив таким чином “пожартувати” у годину пік», - сказала вона.

За інформацією В.МЕЛЕЩЕНКО, спочатку на шляху між станціями «Гідропарк» і «Лівобережна» – у бік ст. «Лісова» – був кинутий шматок залізної будівельної арматури завдовжки близько 4 м і діаметром майже 16 мм. У цей час у бік ст. м. «Лісова» від ст. «Гідропарк» рухався поїзд, який цю арматуру збив. Сталося коротке замикання, знялася напруга з контактної рейки і зупинився рух поїздів на ділянці від ст. «Дніпро» до ст. «Лісова». «Зловмисникам цього здалося замало. Окрім арматури, вони підкинули на рейки ще 4-5 обрізаних гілок діаметром із кулак. Якби наступний поїзд наїхав на них, то наслідки могли б бути набагато гіршими. Але поїзд залишився стояти на станції «Гідропарк», - повідомила В.МЕЛЕЩЕНКО.

Арматуру і гілки, швидше за все, «жартівники» стягнули на одному з будівництв, розташованих поряд зі станцією «Лівобережна», припускає вона.

Проте, за словами В.МЕЛЕЩЕНКО, ніхто зловмисників не бачив, оскільки було вже досить темно. Справу зараз розслідує міліція, повідомила вона.

«Подібні випадки можна розцінювати як навмисний замах на життя і здоров`я людей. Адже міг зійти вагон із рейок», – заявляє головний ревізор.

За словами начальника Центру зв`язків з громадськістю київської міліції Володимира ПОЛІЩУКА, цього дня по телефону загрожували терактом у метро. Близько 10-ї години ранку невідомий зателефонував на «02» і погрозив висадити заховану на станції метро «Хрещатик» бомбу, якщо йому не виплатять 20 тис. доларів. Куди повинні доставити гроші і хто саме повинен був зібрати цю суму, телефонний хуліган не пояснив. Спецслужби оглянули не лише станцію «Хрещатик», але й інші станції, але нічого вибухонебезпечного не виявили. «Любителя пожартувати з міліцією» зараз розшукують. «Але ввечері близько 7-ї години, коли довелося зупинити поїзди, було не до сміху. Служба охорони метрополітену висуває декілька версій цієї НП: або арматуру підкинули невідомі, перелізши через огорожу з цією метою, або її могли випадково залишити прохідники», - повідомив В.ПОЛІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, рух поїздів метро на Святошинсько-Броварській лінії припинився о 19.06 через пошкодження контактної рейки. Під час відновлювальних робіт рух був організований в реверсивному режимі по радіусу ст. «Дніпро» – ст. «Академмістечко». Один поїзд працював між ст. «Арсенальна» і «Дніпро». О 20.10 рух по Святошинсько-Броварській лінії бул відновлений повністю.