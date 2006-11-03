Російський бізнесмен Воробйов підтвердив зв`язок Курочкіна з подіями на ”Озерці”

Російський бізнесмен Володимир ВОРОБЙОВ підтвердив зв`язок Максима КУРОЧКІНА з останніми спробами захоплення Центрального ринку Дніпропетровська під назвою «Озерка».

Про це сьогодні повідомила Дніпропетровська телекомпанія «9-й канал», показавши фрагмент відеозапису, який ВАТ «Центральний колгоспний ринок» проводило вчора в Дніпропетровську офісі місцевої організації Спілки журналістів( відеозапис дивіться тут ).

В.ВОРОБЙОВ, який стверджує, що йому належить 80% акцій ВАТ «Центральний колгоспний ринок» і на цій підставі він нібито має права на «Озерку», під час прес-конференції раптово почав кричати заявивши зокрема: «... заїде КУРОЧКІН, вам не довго залишилося ... через місяць побачите...».

Слова В.ВОРОБЙОВА «...вам не довго залишилося...», журналісти, які брали участь в прес-конференції оцінили, як неприховану погрозу.

Довідка УНІАН. 30 жовтня ц. р. відбулася спроба захоплення ринка "Озерка". За інформацією міліції, близько п`яти години ранку до ринку «Озерка» під`їхали на автобусі близько 150 осіб, які за допомогою вибухових пакетів, арматури і зброї травматичної дії намагалися потрапити на територію центрального ринку і в його адміністративну будівлю. Співробітники міліції спецпідрозділу «Беркут» і внутрішніх військ, які прибули на місце події, затримали 92особи, які здійснили спробу захоплення ринку «Озерка». У нападаючих вилучили 12 одиниць зброї травматичної дії. Під час зіткнення поранення двох співробітників «Беркута».

Після спроби захоплення адвокат ринку Вадим ЄСАУЛЕНКО повідомив, що під час першої спроби захоплення ринку вранці 30 жовтня на підприємство разом з бойовиками намагався увійти невідомий, який представився судовим виконавцем. За словами адвоката, ця людина потім сховалася, і більше не з`являвся на місці подій.

В.ЄСАУЛЕНКО припустив, що це був не судовий виконавець, а якийсь аферист, який незрозуміло де роздобув форму судового виконавця. Адвокат ринку припускає, що рішення судів АР Крим, які нападники мали при собі, можливо, також були фальшивими.

На даний момент Дніпропетровський центральний ринок «Озерця» належить державі. За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за здійснення ряду злочинів на території України.