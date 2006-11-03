Уряд пропонує відмінити паспорти

Кабінет Міністрів України направив до Верховної Ради України проект Закону України “Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”.

Законопроект розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Як зазначено в пояснювальній записці, проектом закону передбачається визначити перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України: посвідчення громадянина України, свідоцтво про належність до громадянства України, паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну.

Пропонується визначити основним документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України, посвідчення громадянина України (на сьогодні – паспорт громадянина України), а документом для перетинання державного кордону України та перебування за кордоном, - паспорт громадянина України (на сьогодні - паспорт громадянина України для виїзду за кордон).

За пропозицією Міністерства внутрішніх справ та Міністерства закордонних справ проїзний документ дитини проектом не визначається як документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, оскільки документування громадян України, які не досягли 18-річного віку та самостійно виїжджають за кордон, проїзним документом дитини не відповідає загальноприйнятій міжнародній практиці. У цьому зв`язку український проїзний документ дитини окремими державами не визнається.