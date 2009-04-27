Світовий банк лякає гуманітарною катастрофою

Цього року до 90 мільйонів осіб у світі можуть бути доведені до крайнього зубожіння.

Про це заявив голова Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК на брифінгу у Вашингтоні за підсумками весняних зустрічей СБ і Міжнародного валютного фонду, передає РІА «Новости».

За його словами, кількість тих, хто голодує, перевищить мільярд осіб.

"Ця криза змінила світ, і СБ повинен змінитися разом з ним", - сказав Р.ЗЕЛЛІК, зазначивши, що в нинішній ситуації потрібні активніші дії Світового банку.

Він закликав уряди розвинених країн допомогти державам, що розвиваються, а також обіцяв допомогу з боку СБ.

Крім того, Р.ЗЕЛЛІК заявив, що ніхто не знає, коли закінчиться світова економічна криза. За його словами, для подолання кризи уряду країн світу мають вживати активніші дії.

"Ми повинні працювати в режимі реального часу, щоб запобігти гуманітарній катастрофі", - зазначив голова СБ.

"Світова економіка різко руйнується, серйозні наслідки кризи особливо сильно переживають країни, що розвиваються. Розвиток світової кризи може призвести до гуманітарної катастрофи", - зазначив Р.ЗЕЛЛІК.