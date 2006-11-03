США заарештували рахунки Лазаренка на 272 млн. дол.

Сполучені Штати заарештували рахунки колишнього прем`єр-міністра України Павла Лазаренко на суму понад 272 млн. дол.

"Арештовані всі відомі слідству активи, кошти і майно відповідача на і поза територією США, включаючи Швейцарію, Ліхтенштейн, Литву, інші європейські і карибські офшорні юрисдикції", - заявив у Вашингтоні представник офісу генерального прокурора США по округу Колумбія Майкл Хампріз.

"Американські судові органи мають намір глибоко проаналізувати історію набуття цих коштів включаючи можливі шахрайські діяння, здирство, розкрадання, розтрату і відмивання грошових коштів колишнім прем`єр-міністром України Павлом Лазаренко, його підлеглими і пов`язаними особами", - зазначено в заяві.

Таким чином, розслідування діяльності Павла Лазаренко більш не обмежуватиметься юрисдикцією Сполучених Штатів. "Також буде проаналізована і розслідувана діяльність всіх осіб, юридичних і фізичних, котрі здійснювали, переказували або одержували кошти з арештованих рахунків", - йдеться в повідомленні.

На думку українських експертів, початок виконання ухвали колумбійського окружного суду США про арешт коштів на офшорних (неамериканських) рахунках Павла Лазаренко і пов`язаних з ним осіб, підтверджує намір судових органів США розслідувати діяльність українського екс-прем`єра по всьому світу.

За даними судових органів США, сума арештованих коштів становить не менше 272 млн. доларів. Арешт розповсюджується на кошти на більш ніж 25 рахунках (зокрема ескроу) в таких юрисдикціях: Антігуа і Барбуда, о-в Гернсі, Швейцарія, Литва і Ліхтенштейн. Арешту підлягає все майно, активи і вигоди (включаючи, але не обмежуючись банківськими відсотками) одержані Павлом Лазаренко за допомогою використання зазначених рахунків. І всі інші активи, що безпосередньо походять з вищеназваних сум і майна, зокрема, але не обмежуючись, всіма нарахованими відсотками або набутими активами, що зберігаються на відповідних рахунках або рахунках ескроу.

Зазначмо, що раніше на забезпечення цивільного позову про конфіскацію майна відповідача (Лазаренка Павла Івановича), який слухається в Окружному суді США в окрузі Колумбія, США почали припинену раніше процедуру арешту майна, грошових коштів і активів Лазаренка П.І., виявлених на рахунках банківських і фінансових установ.

Нагадаємо, що в серпні ц.р. суд США засудив колишнього прем`єр-міністра України Павла Лазаренка до 9 років позбавлення волі. Він був визнаний винним у відмиванні в 1994-1999 роках 280 мільйонів доларів, шахрайстві і вимаганні.

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