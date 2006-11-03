Луценко готує зустріч Володимира Щербаня на київському аеродромі

Завтра в київському аеропорту “Бориспіль” має приземлитися літак, яким до України повертається колишній губернатор Сумської області Володимир ЩЕРБАНЬ, якого українські правоохоронці підозрюють у скоєнні низки тяжких злочинів.

Як повідомила УНІАН прес-секретар міністра внутрішніх справ Інна КИСІЛЬ, Юрій ЛУЦЕНКО однією з причин намагання парламенту відсторонити його від виконання службових обов’язків називає повернення В.ЩЕРБАНЯ. Як сказала І.КИСІЛЬ, передаючи слова Ю.ЛУЦЕНКА, В.ЩЕРБАНЬ, очевидно, “дуже просив ініціаторів учорашнього шоу” відсторонити Ю.ЛУЦЕНКА, “інакше він побоюється приземлитися на батьківщині”.

“Тим не менше я залишуся, і завтра міліція буде зустрічати пана ЩЕРБАНЯ з не дуже теплим прийомом на українській землі”, - процитувала Ю.ЛУЦЕНКА І.КИСІЛЬ.

Очікується, що літак з В.ЩЕРБАНЕМ має приземлитися в столичному аеропорту “Бориспіль” о 8.30.

В.ЩЕРБАНЯ було затримано в США 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму.

В Україні його звинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

20 жовтня 2005 р. американський суд відмовився випускати під заставу В.ЩЕРБАНЯ до винесення остаточного рішення щодо його депортації.

На початку року Україна звернулася до Сполучених Штатів з проханням депортувати В.ЩЕРБАНЯ на Батьківщину.

21 січня 2006 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що В.ЩЕРБАНЯ рішенням американського суду звільнено під заставу в 2 мільйони доларів США.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.