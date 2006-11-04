Вето Президента на бюджет - шлях до загострення ситуації в країні

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ запевняє, що уряд ретельно проаналізує зауваження Президента до проекту державного бюджету на 2007 рік, хоча глава держави згідно з Бюджетним кодексом і Конституцією і не є суб’єктом бюджетного процесу. Про це він заявив під час сьогоднішньої зустрічі з Послом Великої Британії Тімоті БАРРОУ, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України.

“Ми працюємо у постійному діалозі з Президентом і шукаємо компромісні рішення будь-яких питань, - сказав М.АЗАРОВ. – Так буде і з надважливим для країни документом – проектом держбюджету”.

Ухвалення проекту бюджету на 2007 рік у першому читанні він охарактеризував як вияв відповідального розуміння парламентом серйозності соціально-економічної ситуації, яка склалася в Україні.

Водночас він висловив жаль, що “радикальна, реваншистська частина деяких політичних сил” намагається загострити політичну ситуацію, зокрема, спекуляціями навколо теми вета Президента на закон про бюджет.

М.АЗАРОВ нагадав, що в Україні жодного разу не використовувалось вето до закону про бюджет. За його словами, надто висока відповідальність особисто Президента за соціально-політичні наслідки дестабілізації, яка неминуча, коли країна живе без державного кошторису. “Тим більше в сьогоднішній ситуації, коли зростає ціна на енергоносії і залишаються проблеми абсолютно незбалансованого бюджету поточного року, який практично не враховував економічних реалій, відомих уже на початок 2006 року”, - зазначив він.

М.АЗАРОВ наголосив, що уряд не дозволить розхитувати стабільність і не допустить дестабілізації ситуації.