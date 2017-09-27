Умеров до розгляду апеляції перебуватиме вдома під підпискою про невиїзд – Фейгін

Рішення підконтрольного Росії суду першої інстанції в Сімферополі про засудження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення не набуде чинності до розгляду апеляційної скарги сторони захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Марк Фейгін сказав під час відеовключення з окупованого Криму на прес-конференції в Києві.

«Вирок не набуває законної сили, доки не буде розглянутий в апеляційній інстанції. Зараз оголошено вирок тільки в першій інстанції. Він не набуває законної сили, доки не буде розглянуто нашу апеляційну скаргу», - заявив Фейгін.

Також він уточнив, що апеляційну скаргу буде подано стороною захисту Умерова впродовж 10 днів.

«Дізнаємося тільки впродовж місяця, коли буде призначено засідання у Верховному суді Криму з розгляду нашої скарги», - додав Фейгін.

Також адвокат уточнив, що до моменту розгляду апеляційної скарги Умеров перебуватиме вдома під підпискою про невиїзд.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 вересня, підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

***12 травня 2016 роки так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс. Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні. 21 березня 2017 Умерову вручили обвинувальний висновок у його справі. 7 червня в Сімферопольському районному суді відбулося перше засідання по суті у справі Умерова.