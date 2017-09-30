Не хоче "благати своїх гнобителів": Умеров не проситиме про помилування

Один із лідерів кримськотатарського народу Ільмі Умеров, засуджений в анексованому Криму, не звертатиметься до Кремля за помилуванням, незважаючи на хвороби, які загрожують його життю у зв'язку з відбуванням терміну в колонії-поселенні. Про це 29 вересня він розповів в інтерв'ю The Guardian, передає Радіо Свобода.

«Мало надії на справедливість через офіційну апеляцію, і я безумовно не робитиму ніяких закликів до помилування», – сказав Умеров телефоном зі свого будинку в Криму, говорячи, що він не хоче «благати своїх гнобителів».

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Умеров також сказав, що не жалкує про те, що не залишив анексований Крим раніше, коли в нього була така можливість. Він наполягає на тому, що півострів є його батьківщиною.

«Навіть якби хтось дав мені безпечний коридор, щоб піти зараз, я б не погодився», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні. Крім ішемічної хвороби серця та діабету, Умеров, який народився 1957 року, страждає на хворобу Паркінсона.