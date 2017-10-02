Серед загиблих і поранених у Лас-Вегасі українців немає - посольство

За попередньою інформацією, громадян України серед потерпілих чи загиблих у результаті стрілянини на музичному фестивалі в Лас-Вегасі немає.

Читайте такожБійня в Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 58, поранених – до 515Про це сказано в повідомленні посольства України в США в "Твіттері".

"Попередньо - українців серед загиблих чи поранених немає. Гаряча лінія - +1(415) 690 0460", - сказано в ньому.

Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася під час проведення музичного фестивалю кантрі-музики «Урожай» в американському Лас-Вегасі. Поліція встановила, що 64-річний Стівен Крейг Паддок з Мескіту (Невада) відкрив стрілянину по відвідувачах фестивалю з номера на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвав розстріл людей у Лас-Вегасі втіленням зла в чистому вигляді.