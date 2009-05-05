У двох областях капремонтом доріг займалася фірма без ліцензії

На Тернопільщині викрито підприємців, які незаконно отримали з державного бюджету понад 10,4 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, минулого року посадовці одного з приватних підприємств без відповідної ліцензії проводили на території Тернопільської та Івано-Франківської областей капітальний ремонт автомобільних доріг, внаслідок чого незаконно отримали з держбюджету вищезазначені кошти.

Проти підприємців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.202 Кримінального кодексу України (порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю).