У двох областях капремонтом доріг займалася фірма без ліцензії
02:34, 05 травня 2009Суспільство
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Бюджет "нагріли" на 10,4 млн. грн.
На Тернопільщині викрито підприємців, які незаконно отримали з державного бюджету понад 10,4 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, минулого року посадовці одного з приватних підприємств без відповідної ліцензії проводили на території Тернопільської та Івано-Франківської областей капітальний ремонт автомобільних доріг, внаслідок чого незаконно отримали з держбюджету вищезазначені кошти.
Проти підприємців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.202 Кримінального кодексу України (порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю).
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