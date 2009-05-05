Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,00 грн., продають – по 8,06 грн. Порівняно з 4 травня курс купівлі-продажу американської валюти майже не змінився.

Про це повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,95-8,01 грн., щодо продажу – 8,0449-8,09 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,51 грн., курс купівлі підвищився на 0,6% порівняно з 4 травня; продають по 10,78 грн. – на 1,2% дорожче. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,65 грн., щодо продажу – у межах 10,62-10,90 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні збільшився на 11%, порівняно з 4 травня, і становить у середньому 0,2226 грн., продажу – на 2,9% – до 0,2468 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,23 грн., щодо продажу – 0,235-0,27 грн.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,99 грн., продають – по 8,05 грн. (курси трохи змінилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,54 грн. - на 0,8% дорожче, аніж 4 травня, продажу – 10,77 грн., на 1,2% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в середньому в київських банках підвищився на 10% порівняно з 4 травня, - до 0,2195 грн., курс продажу на 4,4% - до 0,2506 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,95/8,06 грн., євро – 10,30/10,70 грн., рубель – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,15 грн., євро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,00/8,05 грн., євро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,233/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 5 травня, становить: гривні до долара США - 7,70, до євро – 10,22175, до російського рубля – 0,23352.