Поховання розстріляних у Рівному євреїв щороку розкопують вандали

Рівненська єврейська громада занепокоєна фактами вандалізму на місці масових розстрілів євреїв під час Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник місцевої єврейської громади Геннадій ФРАЄРМАН на мітингу з нагоди 65-ї річниці цієї трагедії. Це сталося рівно 65 років тому, 6 листопада 1941 року в урочищі Сосонки, що неподалік Рівного, де фашисти розстріляли 17 тисяч 500 місцевих євреїв – майже половину всіх мешканців міста, переважно дітей, жінок і старих.

Г.ФРАЄРМАН повідомив, що майже кожного року на цьому місці вандали розкопують братську могилу, намагаючись знайти золото та інші цінності загиблих, при цьому залишають розритими могили, розкидають людські кістки. За його словами, лише останнім часом тут виявлено розкопаними останки майже сорока людей. Намагання місцевої влади посилити охорону цього захоронення працівниками міліції не дають бажаних результатів.

Крім того, Г.ФРАЄРМАН негативно оцінив намагання міськради передати цей земельний масив у комунальну власність міста, щоб потім використати прилеглу до могили територію під забудову.

На церемонії вшанування жертв трагедії представників місцевої влади помічено не було.