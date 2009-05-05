Гривня відіграла у долара 3 копійки

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0225/8,0875, до 11:00 спред звузився - 8,0430/8,0730, а до 12:00 котирування впали - 8,0310/8,0580. До закриття цінові рівні досягли мінімуму 8,0150/8,0300 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:15 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2436/59, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2443/58, а до 12:00 знизилися 0,2442/55. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2442/50. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,7450 (-0,2700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3342/44, а до 15:20 зросли - 1,3395/97. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6975/10,7860, до 11:00 ціни встановилися на таких значеннях 10,7150/10,7625. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,7225/10,7375.