Зірка "Гри престолів" оголосила про заручини і показала обручку (фото)
14:13, 17 жовтня 2017Суспільство
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Актриса, що зіграла Сансу в «Грі престолів», оголосила про заручини.
Софі Тернер виходить заміж за 28-річного музиканта / скріншот
Британська актриса Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санси Старк, заручена. Про це вона оголосила в Instagram.
Вона опублікувала фотографію обручки. «Я сказала так», - йдеться у дописі.
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За даними Daily Mail, 21-річна Тернер виходить заміж за 28-річного музиканта і колишнього учасника групи Jonas Brothers Джо Джонаса, з яким зустрічається з листопада 2016 року.
«Я сказала так» — також рекламний слоган марки засобів для волосся, обличчям якої є актриса.
У вересні про заручини оголосили актори «Гри престолів» Кіт Харінгтон і Роуз Леслі, які зіграли Джона Сноу і рудоволосу Ігрітт.
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