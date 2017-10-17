Зірка "Гри престолів" оголосила про заручини і показала обручку (фото)

Британська актриса Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санси Старк, заручена. Про це вона оголосила в Instagram.

Вона опублікувала фотографію обручки. «Я сказала так», - йдеться у дописі.

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За даними Daily Mail, 21-річна Тернер виходить заміж за 28-річного музиканта і колишнього учасника групи Jonas Brothers Джо Джонаса, з яким зустрічається з листопада 2016 року.

«Я сказала так» — також рекламний слоган марки засобів для волосся, обличчям якої є актриса.

У вересні про заручини оголосили актори «Гри престолів» Кіт Харінгтон і Роуз Леслі, які зіграли Джона Сноу і рудоволосу Ігрітт.