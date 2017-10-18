Ані Лорак сіла на шпагат, співачка похвалилася розтяжкою в соцмережі (відео)

19:43, 18 жовтня 2017
Суспільство
241 0

Артистка опублікувала в особистому мікроблозі відео з танцювального залу.

скріншот

Українська співачка Ані Лорак, яка все частіше співає і працює в Росії, продемонструвала шанувальникам свою розтяжку.

Артистка опублікувала в особистому мікроблозі відео з танцювального залу, на якому показує своє вміння сідати на шпагат.

Читайте такожУкраїна на "Новій хвилі": стало відомо, хто зі скандальних гастролерів засвітиться в Сочі

"А хто сьогодні займався танцями", - підписала ролик зірка.

А хто сьогодні займався танцями?

A post shared by Ані Лорак (@anilorak) on

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ані Лорак в Росії