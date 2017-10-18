Ані Лорак сіла на шпагат, співачка похвалилася розтяжкою в соцмережі (відео)
19:43, 18 жовтня 2017Суспільство
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Артистка опублікувала в особистому мікроблозі відео з танцювального залу.
Лорак / скріншот
Українська співачка Ані Лорак, яка все частіше співає і працює в Росії, продемонструвала шанувальникам свою розтяжку.
Артистка опублікувала в особистому мікроблозі відео з танцювального залу, на якому показує своє вміння сідати на шпагат.
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"А хто сьогодні займався танцями", - підписала ролик зірка.
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