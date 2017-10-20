Суд над винуватицею смертельної ДТП у Харкові Зайцевою (трансляцію завершено)

У Харкові проходить суд над винуватицею смертельного ДТП з 5 загиблими Оленою Зайцевою. Веде трансляцію "Прямий канал".

Зайцеву вже доставили до суду. У будівлі суду, де обирають запобіжний захід для Зайцевої, також посилили охорону.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген-Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус" викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент знаходилися десятки пішоходів. Водії авто залишилися живі. В результаті ДТП загинуло 5 осіб, ще 6 госпіталізовані.

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Слідчими органами порушено кримінальне виробництво за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Зазначимо, що порушення цієї статті карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За словами начальника Харківської обласної поліції Олега Беха, дівчина, яка була за кермом "Лексуса", чотири рази притягувалася до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху за ч. ч. 1, 3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення в 2016 році і двічі - з початку цього року.