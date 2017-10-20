ДТП у Харкові: адвокати можуть пом'якшити покарання для Зайцевої - ЗМІ

У Харкові суд заарештував на два місяці без можливості внесення застави підозрювану у скоєнні ДТП з п'ятьма загиблими Олену Зайцеву. Адвокат Іван Ліберман розповів, як може завершитися судовий процес у Харкові, пише видання "Вести".

"Але вже при перегляді запобіжного заходу, адже адвокати подадуть апеляцію, дівчину випустять додому. Або її захисники почекають два місяці і при черговому продовженні запобіжного заходу вона відправиться під домашній арешт. Наприклад, з електронним браслетом. Я був у Харківському СІЗО, інспектували умови, в яких перебувають ув'язнені. Там є камери з непоганими умовами та умовами підвищеного комфорту. Хоча, можливо, вона вже сьогодні опиниться на волі, але з електронним браслетом", - каже Ліберман.

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Мовчання, яке зберігає студентка, теж піде їй тільки на користь. "Перше – це підозрюваний відразу відмовляються давати будь-які свідчення, посилаючись на статтю Конституції "нічого не буду про себе свідчити". Без попередніх свідчень, це дає право адвокатам і родичам швиденько створити версії, з якої причини сталася ДТП. Одна з хитрощів – це сказати, що втратила свідомість за кермом. Тобто їй раптово стало погано, почала сповзати вниз, і нога, оскільки вона була на педалі газу, призвела до того, що машина неконтрольовано летіла, перекинулася. А водій сама дивом залишилася жива", – розповідає адвокат.

Версія про те, що раніше жодних проблем зі здоров'ям не було, а погано стало раптово, може піти водієві на користь. Адже якщо б дівчина раніше погано себе почувала, і при цьому сіла за кермо, то це могло б обернутися проти неї. І мовчання студентки, яким вона скористалася, дає можливість захисникам формувати свої версії події.

Також можна встановити, що даний автомобіль був з дефектом. А відразу кілька незалежних експертиз" покажуть технічні несправності "Лексуса". "І причин можуть бути сотні. Автотехнічні експерти можуть написати, що бракованою була, наприклад, не педаль газу, а дросельна заслінка. Вони її длубатимуть, і все буде нормально. Або результати покажуть, що там щось заїло, запало, не спрацювали гальма. А дівчина гальмувала", – припускає Ліберман.

Далі, за словами юриста, можуть піти в хід "пом'якшувальні обставини". "При визначенні міри покарання, а санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення, винуватці можуть швидко завагітніти, меценати – взяти під опіку самотніх бабусь, дідусів, сиріт, інвалідів, безпритульних тварин. Ще підуть в хід позитивні характеристики з різних церков, громадських організацій, фондів, школи, інституту і будь-яких організацій, з якими вона за все своє життя перетиналася. Адвокати візьмуть довідки від наркологів та поліції, що на обліку на стояла і до кримінальної відповідальності ніколи не притягувалася. І це теж будуть пом'якшувальні обставини, які вплинуть на рішення суду", – пояснив експерт.

Найгірше для водія те, що зараз є п'ятеро загиблих, а шість потерпілих живі, але отримали травми різного ступеня тяжкості. "Дуже пом'якшувальною обставиною є відшкодування матеріальної та моральної шкоди. У нас за гроші, на жаль, багатьом можна закрити рот. І потерпілі, родичі загиблих підуть до нотаріуса, напишуть заяву, що отримали певну суму, ніяких претензій до водія не мають і надалі не будуть", – додав адвокат.

Суми, які можуть виплачувати потерпілим, дуже різняться. "У моїй практиці були близькі загиблого, яким вистачило 5 тис. грн компенсації. Вони написали, що не мають претензій. Пояснили: "Все одно брата не повернеш, а для нас це великі гроші". А був випадок, коли родичам загиблих в аварії виплатили в загальній складності $1,5 млн моральної шкоди. Я вів цю справу, і суд постановив виплатити по 3 млн грн всім потерпілим – дружині і трьом дітям", – каже Ліберман.

За інформацією адвоката, вже зараз захисники харківської студентки "працюють" з потерпілими.

І далі з урахуванням "пом'якшуючих обставин", років, характеристик і всього вищепереліченого суд може застосувати ще одну статтю – "заходи покарання нижче мінімального порогу". І якщо мінімум по ній – це п'ять років, то вона може отримати п'ять років не реального позбавлення волі, а умовно, з відстрочкою вироку на три роки. Зазвичай саме такі покарання і отримують за подібні злочини в Україні. І якщо ці три роки водій не вчинить інших кримінальних злочинів, то звільниться від кримінального покарання. Тобто, убивши п'ять чоловік, вона буде ходити по ресторанах, їздити за кордон і жити тим життям, яким жила до цього.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова поблизу перехрестя вул. Сумської та вул. Мечникова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. В результаті зіткнення Lexus виїхав на тротуар, де збив пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані і доставлені в лікарню.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.