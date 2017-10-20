Зухвале убивство чемпіона Європи Лащенка в Одесі: жодного судового засідання не відбулося через неявку перекладача

Громадянин Азербайджану Бабек Гасанов, який обвинувачується у вбивстві українського спортсмена Сергія Лащенка, скоєному в 2015 році на території лікарні в Одесі, затягує судовий процес, зловживаючи правом на перекладача.

Про це заявила адвокат потерпілої сторони Юлія Гаврилюк у Малиновському районному суді Одеси, де мало відбутися слухання, але в черговий раз було перенесено через неявку перекладача.

У травні матеріали справи передали до Малиновського райсуду, але жодного засідання не відбулося через різні причини, переважно, через неявку перекладача азербайджанською мовою. На думку адвоката, сторона захисту зобов'язана забезпечити присутність перекладача.

Читайте такожВ Одесі суд продовжив термін арешту азербайджанцеві, обвинуваченому у вбивстві українського боксера Лащенка

«Я вважаю, що суд і прокурор повинні застосувати всі заходи, щоб нарешті почати розглядати цю справу. На одному із засідань захисник обвинуваченого заявив, що той знає російську і спілкується російською мовою. У людини є право на перекладача, але інше питання, що він зловживає цим правом. Це стовідсоткове затягування справи», - сказала Гаврилюк.

Наступне засідання суду призначено на 27 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі завершено розслідування та передано до суду обвинувальний акт стосовно іноземця, підозрюваного у вбивстві в 2015 році на території лікарні титулованого українського спортсмена - чемпіона Європи, майстра спорту з тайського боксу Сергія Лащенка. Матеріали справи прокуратура області 16 травня скерувала до Малиновського районного суду Одеси.

На початку лютого в Одесу з Росії був доставлений громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов, якого підозрюють у цьому вбивстві. Іноземець, затриманий по лінії Інтерполу, був поміщений у СІЗО.

Він підозрюється у тому, що в ніч на 8 квітня 2015 року на території Київської міської клінічної лікарні Одеси №1 застрелив Лащенка в присутності свідків.

Повідомлялося, що конфлікт між двома групами людей почався в центрі міста на вул. Дерибасівській. Унаслідок стрілянини до медустанови були доставлені 3 людей, в тому числі Лащенко, які дістали вогнепальні поранення. За якийсь час на територію лікарні увірвалися 8 осіб, один з них почав стріляти. Потім зловмисники зникли. Лащенко дістав смертельне поранення в сонну артерію.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).