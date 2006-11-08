Залізниця оголошує війну зайцям і контрабандистам

Керівництво Державної адміністрації залізничного транспорту України оголошує жорстку боротьбу фактам масового безквиткового проїзду в приміських електропоїздах і потягах далекого сполучення, повторного використання білизни, контрабанди і порушення митних правил за участю провідників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, щоб виключити ці недоліки, підвищити якість обслуговування пасажирів, запроваджено цілу низку заходів.

Зокрема, серйозних заходів вжито для запобігання повторному продажу постільної білизни. У всіх потягах пасажири одержують білизну в запаяному фірмовому пакеті, що гарантує пасажирові якість послуги. Просто потрібно простежити, аби пакет був цілим, оскільки деякі провідники, нехтуючи правилами гігієни, продають вже один раз використану білизну. Як наголошується в повідомленні, санепідслужба пред`являє дорозі абсолютно справедливі претензії, оскільки за останні три місяці контролюючими службами виявлено 157 фактів повторного використання 190 комплектів постільної білизни. При цьому було звільнено 11 провідників і двох начальників потягу.

«Ми вивчаємо досвід європейських країн, де виключено доступ провідника до грошей і розробляємо приблизно таку саму систему. Це дасть змогу поліпшити якість обслуговування пасажирів, викоренити порушення, не піддавати ризику здоров`я людей», - наголосив генеральний директор “Укрзалізниці” Володимир КОЗАК.

Окрему програму розроблено із запобігання контрабанді і порушення митних правил провідниками. «Везуть усе, починаючи від сигарет і закінчуючи мобільними телефонами і аксесуарами до них», - наголошується в повідомленні. З початку року звільнено 277 провідників і близько 400 притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

За даними відомства, щоб викоренити ці явища, посилено контроль за роботою бригад потягів на міжнародних рейсах. Зокрема, введено обов`язковий огляд конструктивних порожнин вагонів перед відправленням у рейс. При цьому персональну відповідальність нестимуть начальники пасажирських вагонних депо, резервів провідників і відділів кадрів. Введено також колективну відповідальність за порушення митних правил, тобто, за одного порушника відповідатиме вся бригада, наголошується в повідомленні.