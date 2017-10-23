"Людина на Місяці": в мережі показали трейлер документального фільму з Джимом Керрі (відео)

Netflix представив трейлер документального фільму «Джим і Енді: велика межа». Фільм розповідає про зйомки «Людини на Місяці» Мілоша Формана, де Джим Керрі зіграв роль відомого американського коміка Енді Кауфмана.

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Новий фільм складається з сучасного інтерв'ю Керрі і архівних кадрів 1990-х років, зроблених в ході зйомок «Людини на Місяці» і раніше не публікувалися. Для ролі Кауфмана Керрі не виходив з образу свого героя не тільки на знімальному майданчику, але і за її межами, що спричинило за собою безліч курйозних ситуацій.