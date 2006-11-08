Янукович доручив Лавриновичу відсвяткувати 30-річчя Гельсінської групи

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ утворити організаційний комітет та забезпечити реалізацію заходів, покликаних на державному рівні відзначити 30-ту річницю створення Української Громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Крім того, Прем’єр-міністром було дано доручення міністру культури і туризму Юрію БОГУЦЬКОМУ спільно з іншими причетними міністерствами та Київською міською держадміністрацією вирішити питання щодо встановлення у м. Києві пам’ятного знака, присвяченого Українській Громадській групі сприяння виконанню Гельсінських угод, а також пам’ятної дошки на будинку, де мешкав голова Української Гельсінської групи Микола Руденко.

Відповідно до доручення глави уряду буде збільшено кількість та розмір довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, надано матеріальну допомогу колишнім членам Української Громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод, поліпшено їх медичне та соціально-побутове обслуговування.

В рамках відзначення 30-річчя заснування Української Гельсінської групи, на виконання доручення В.ЯНУКОВИЧА в Україні проводитимуться „круглі столи” на тему „Українська Гельсінська група – приклад боротьби за права людини для сучасників”, інші тематичні заходи, покликані популяризувати громадсько-політичну та правозахисну діяльність Української Громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод.

Разом з тим Прем’єр-міністр України доручив Держкомтелерадіо видати з нагоди 30-ї річниці Української Гельсінської групи, наукову та науково-популярну літературу, присвячену її діяльності, та забезпечити підтримку видавничої діяльності правозахисних організацій колишніх репресованих.

Українська Гельсінська група (УГГ) 9 листопада відзначає 30-річчя з дня створення.