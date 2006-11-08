У Луцьку люди масово виписуються з квартир, щоб не платити за комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час засідання “круглого столу” на тему: «Реєстрація громадян та її вплив на соціально-економічну ситуацію», що відбувся у Луцькій міській раді.

За даними, оприлюдненими на засіданні, у Луцьку вже у 15 тисяч квартирах ніхто не прописаний. Це створює додаткові проблеми не лише комунальним службам, а галузі охорони здоров’я, бюджет якої формується з розрахунку на одну особу. Медики стверджують, що надають допомогу більшій кількості хворих, ніж офіційно зареєстровано у відділі громадянства і реєстрації фізичних осіб Луцького міського відділу міліції.

Представники комунальних підприємств запропонували вимагати інформацію від власників квартир про кількість мешканців, а також надати їм можливість проводити нарахування за спожиті послуги за кількістю людей, які фактично проживають у квартирах, а не тільки за кількістю прописаних.