Голова Харківської облради попросив допомоги у Макса Бєшеного

Голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН звернувся до російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА з пропозицією знайти в Росії людей, які б налагодили постачання в Харківську область більш дешевих нафтопродуктів, газу, зерна та борошна.

Як передає кореспондент УНІАН, про свої переговори з М.КУРОЧКІНИМ голова облради поінформував місцевих журналістів.

“КУРОЧКІН мені сказав, що багато бізнесменів Росії сьогодні з настороженістю дивляться на нинішню ситуацію в Україні, і зокрема в Харківській області. Я йому порадив, щоб замість того, аби дивитися з настороженістю на ситуацію в Україні, було б приємно, аби російські бізнесмени робили все для того, щоб поліпшити життя громадян в нашій країні”, - сказав В.САЛИГІН.

Зокрема, зазначив він, “коли зайшла мова про Харківську область, то я йому (КУРОЧКІНУ – УНІАН) кажу: “А чому б вам не знайти людей, які б зайнялися тим, щоб якомога дешевше постачати пально-мастильні матеріали, у першу чергу для сільськогосподарського комплексу Харківської області, де знайти газ, можливо, дешевше, ніж його сьогодні буде постачати “Нафтогаз України”, чи постачати зерно і борошно”.

Необхідність поставок з Росії дешевого зерна і борошна В.САЛИГІН обґрунтовує, зокрема, тим, що “дуже успішно вивезли запаси сьогодні зерна з України, і не такі вже великі запаси залишилися і борошна на хлібопекарнях”.

На запитання журналістів про те, яких конкретно домовленостей досягнуто, і про які підприємства йдеться, В.САЛИГІН відповів, що він “не брав участі у переговорах як бізнесмен”, а говорив з М.КУРОЧКІНИМ “як приватна особа”.

Раніше в інтерв’ю місцевим журналістам В.САЛИГІН зазначав, що привабливість постаті М.КУРОЧКІНА полягає в тому, що останній має зв’язки з російським “Газпромом”. “Я знаю, що він працює з “Газпромом” Росії”, - сказав В.САЛИГІН.