Ющенку вручили читацький квиток

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосить наступний рік Роком української книги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у Національній бібліотеці України ім. Вернадського, яку він відвідав з нагоди Дня української писемності та мови.

Президент України зауважив, що в цьому році держава виділила найбільше коштів на розвиток української мови і українського книговидання порівняно з минулими роками – приблизно 50 млн. грн. Однак, на думку Президента, це неадекватна сума відповідно до потреб. Він зауважив, що в Україну завозиться 70 млн. книг, в той час як в Україні видається лише 54 млн., причому це переважно книги освітні, технічні, наукові. Якщо відкинути книги науково-популярного характеру, то можна, за словами Президента, констатувати, що книговидання російською мовою переважає. Він підкреслив, що ця тема потребує особливої уваги з боку всіх гілок влади. Це питання, наголосив В.ЮЩЕНКО, має бути відображено і в бюджеті наступного року.

Він сказав, що наступного року необхідно видати фундаментальні твори Івана Франка, Михайла Грушевського, Тараса Шевченка. «Ми повинні мати дуже чітку, дуже ясну дорожню карту відносно мови у бюджеті наступного року», - сказав Президент, додавши, що бере це питання на особистий контроль.

Говорячи про День писемності взагалі, Президент висловив задоволення, що сьогодні українська мова стає затребуваною і популярною, при чому це відбувається без жодного насилля з боку держави і з повагою до національних меншин.

Він висловив сподівання, що ця тенденція розвиватиметься й надалі, в тому числі і в інформаційному просторі.

У свою чергу генеральний директор Національної бібліотеки України ім. Вернадського Олексій ОНІЩЕНКО вручив Президенту читацький квиток, зауваживши, що “це нормальний робочий читацький квиток для відвідування бібліотеки». Він зазначив, що номер ІІУ свідчить, що В.ЮЩЕНКО має вчений ступінь у галузі фінансів і економіки.

Крім того, глава держави оглянув книжкову інформаційну виставку, присвячену Дню української писемності та мови - «Українська писемність і мова: історія та сучасність».

Також В.ЮЩЕНКО взяв участь у презентації національної словникової бази України.