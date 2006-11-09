У Севастополі заборонили пити воду

У торговій мережі Севастополя сьогодні зранку за одну годину розкупили практично всю питну воду у зв’язку з офіційною інформацією про непридатність водопровідної води для приготування їжі.

Як передає кореспондент УНІАН, від 7-ї ранку Севастопольська державна регіональна ТРК пускає в ефірі рядок-оголошення, що „у зв’язку із сильними опадами і паводком на річці Чорна питна вода у водопровідній системі міста Севастополя тимчасово непридатна для приготування їжі і пиття”. Рекомендовано „використовувати воду лише в технічних цілях”. В інформації зазначається, що це стосується мешканців Балаклави, Корабельної сторони проспекту Перемоги (Нахімовський район), міста Інкерман, Ленінського і Гагарінського районів (тобто, практично всього міста - УНІАН).

Вже близько 8-ї ранку питної води у тарі об’ємом 5 літрів у магазинах не можна було купити, а пізніше - і в меншій тарі, у продажу залишилася лише газована мінеральна вода. „Водний” ажіотаж в магазинах міста триває.

Ажіотажу і певній паніці сприяло й те, що вночі та зранку по місту дуже швидко поширювалася неперевірена інформація про начебто потрапляння в річку Чорна отруйної рідини "фенол". За іншою інформацією, у воду потрапило ракетне пальне. В управліннях з надзвичайних ситуацій (міськдержадміністрації і МНС по Севастополю) подробиць не повідомляють. У прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації УНІАН повідомили, що наразі „йде велика нарада з цього питання” під керівництвом голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА.