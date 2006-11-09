У Севастополі 5 оперативних груп шукають джерело забруднення води

Виконавча влада Севастополя вважає, що немає підстав для паніки у зв’язку з непридатністю для вживання водопровідної води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН сьогодні після завершення першого засідання міського штабу цивільної оборони. (УНІАН: інформацію з відповідною рекомендацією вранці розповсюдило міське управління з питань надзвичайних ситуацій вранці через електронні ЗМІ).

С.КУНІЦИН повідомив, що наразі джерело і причина забруднення води невідомі. За його словами, встановлено, що Чорноріченське водосховище (найбільше у місті - УНІАН) не є джерелом забруднення. Встановлено також, що вода у районі річки Байдарка не відповідає одному із 24 стандартів – за запахом. Там зараз спускається вода з накопичувача, який буде промиватися. З метою профілактики не рекомендовано поки що застосовувати водопровідну воду в центральній частині міста, Інкермані і Балаклаві.

В міській державній адміністрації УНІАН також повідомили, що відпрацьовуються різні версії щодо джерела забруднення, починаючи від можливого витоку хімічних речовин, що є на озброєнні в Збройних силах, і закінчуючи змивами від несанкціонованих звалищ. Працює 5 оперативних груп, які шукають джерело забруднення. Відібрані проби води відправлені в Київський інститут токсикології.

О 14.30 в міськдержадміністрації має відбутися ще одне засідання штабу цивільної оборони міста з даного питання.

В торгівельній мережі міста не вщухає ажіотажний попит на питну воду, який розпочався близько 8-ї ранку.