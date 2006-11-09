На Донеччині - збройний напад на відділення “Ощадбанку”
13:03, 09 листопада 2006Суспільство
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Злочинець поранив завідуючу і касира
8 листопада о 17.10 у Краматорську Донецької області невідомий увірвався до відділення “Ощадбанку” України, з вогнепальної зброї поранив у голову завідуючу і касира, викрав тисячу гривень і тисячу російських рублів та зник.
Як повідомило УНІАН у джерело у правоохоронних органах, з місця події вилучено дві гільзи калібру 8 мм.
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