Генпрокуратура розкопала, як підлеглі Івченка купляли собі іномарки

Генеральна прокуратура України виявила численні порушення законодавства в газодобувній сфері України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, Генпрокуратурою спільно з правоохоронними і контролюючими органами проведені перевірки в НАК "Нафтогаз України", її дочірніх підприємствах, НАК "Надра України” і підпорядкованих їй суб`єктах господарювання, комерційних підприємствах, які займаються геологічною розвідкою і видобуванням природного газу.

За результатами перевірок встановлено, що значна частина газу власного видобутку реалізується не населенню, а промисловим підприємствам за підвищеними комерційними цінами. Зокрема, ВАТ "Укрнафта”, дочірні підприємства НАК "Надра України” і комерційні структури не реалізують газ власного видобутку населенню.

Крім того, суб`єкти господарювання здійснювали видобування газу без спеціального дозволу на користування надрами. Близько двох років ДПУ "Харківгазвидобування” здійснює безліцензійне видобування газу з Богатойського родовища (Харківська обл.), а ДПУ "Шебелінкагазвидобування” - з Марківського родовища (Луганська обл.). Нанесені державі збитки сягають 10 млн. грн.

Також виявлені грубі порушення при здійсненні фінансово-господарської діяльності в НАК "Нафтогаз України” і її дочірніх підприємствах. Незважаючи на збитковість, компанією без проведення претензійно-позовної роботи списані значні суми безнадійної дебіторської заборгованості.

Фінансово-господарська діяльність ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” впродовж 2005-2006 років є збитковою. Водночас, компанією впродовж 2005-2006 років всупереч статутним цілям витрачено майже 2 млн. грн.

ДК "Укртрансгаз” впродовж 2005-2006 років незаконно списано 90 млн. грн. дебіторської заборгованості.

При заборгованості перед НАК "Нафтогаз України” 237 млн. грн. ДП "Газ-Тепло” без відповідних узгоджень і проведення тендеру закуплено 18 автомобілів вартістю понад 4,7 млн. грн., зокрема 7 автомобілів (Мерседес, Ауді, Фольксваген) керівництво придбало в особисту власність за кредитні кошти підприємства. У липні-жовтні 2005 року придбані автомобілі передані в оренду ДП "Газ-Тепло”, і одержано 400 тис. грн. Виявлено також недостачу товарно-матеріальних цінностей на суму понад 26 млн. грн.

ВАТ "Укртранснафта” впродовж першого півріччя 2006 року збільшило тариф за транспортування нафти з 5 грн. 35 коп. до 22 грн. 80 коп. і незаконно одержало 2,4 млн. грн. прибутку.

За результатами перевірок, проведених органами прокуратури, на сьогодні порушено 44 кримінальні справи, внесено 53 розпорядження і протести, порушено 80 адміністративних і дисциплінарних проваджень, заявлено 15 позовів, відшкодовано до бюджету 1,5 млн. грн. за забруднення навколишнього середовища і незаконне використання природних ресурсів.