Синоптики обіцяють дощ і мокрий сніг

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Часом невеликі опади, переважно у вигляді дощу, вночі у Карпатах та Закарпатті, вдень у Криму помірні опади. Вітер північно-західний, у східній частині та в Криму південно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби 1-6° тепла, у Карпатах близько 0°; вдень на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті 7-12° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

11-12 листопада - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у західних та північних областях вночі 11 листопада місцями невеликий, вдень 12 листопада помірний дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень 12 листопада в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура 11 листопада вночі від 3° морозу до 2° тепла, 12 листопада 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі 11 листопада 0-5° тепла, 12 листопада 0-5° морозу, в Криму від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла, в Криму до 9°.

13 листопада часом мокрий сніг та дощ, у центральних, південних, а вдень і у східних областях місцями сильні опади; 14 листопада без істотних опадів, лише у західних, а вдень і у північних областях опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу.

Температура вночі 13 листопада 0-5° тепла, 14 листопада від 2° морозу до 3° тепла (у західних та північних областях 1-6° морозу); вдень 0-5° тепла, у Приазов`ї та південних областях 4-9° тепла, в Криму до 12°; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та області у п’ятницю буде хмарно з проясненнями. Часом невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у Києві та місцями по області пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби у Києві 4-6° тепла, по області 1-6°.

11-12 листопада - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 11 листопада місцями невеликий, вдень 12 листопада помірний дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11 листопада від 3° морозу до 2° тепла, 12 листопада 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

13-14 листопада - часом мокрий сніг та дощ (вночі 14 листопада без істотних опадів). Температура вночі 13 листопада 0-5° тепла, 14 листопада 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.