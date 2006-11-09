Черновецький перетворює київські ЗМІ на інструмент розправи?

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у Київраді обурена розгортанням з боку київської влади кампанії утисків свободи слова у столичних засобах масової інформації.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві фракції БЮТ у Київраді з приводу утисків свободи слова в муніципальних ЗМІ.

Зокрема, БЮТівці наголошують на продовженні системної „чистки кадрів” в комунальних ЗМІ. Вони звертають увагу на те, що керівники 5 муніципальних ЗМІ звільнені ще три тижні тому, а конкурс на заміщення вакантних посад досі не оголошено. Натомість київська влада намагається вручну керувати муніципальними ЗМІ.

У заяві заявляється, що замість вирішення нагальних проблем киян, забезпечення належної роботи житлово-комунального господарства, наведення порядку на вулицях міста Києва, влада міста намагається за допомогою створення „кишенькових” ЗМІ “організувати брудний інформаційний пресинг депутатів Київради”. Фракція БЮТ вважає, що у гірших традиціях „кучмізму” мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прагне перетворити засоби масової інформації громади Києва в інструмент для розправи над депутатами Київради, які відстоюють інтереси киян. Вони розцінюють такі дії як фактичне введення цензури.

Фракція Блоку Юлії Тимошенко вважає, що постійні нападки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на БЮТ, “перетворення засідань Київради на циркову виставу та примітивні шоу, є спробою відволікти увагу громадськості від земельних проблем у Києві, безпідставного підвищення тарифів більш як утричі, продажу банку „Хрещатик”. При цьому чиновники муніципальні ЗМІ прагнуть використати як інструмент для прикриття цих оборудок.

Фракція БЮТ у Київраді вважає, що за всі ці дії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ несе особисту відповідальність.

Депутати фракції БЮТ заявили про підтримку колективу газети „Вечірній Київ” у його прагненні висвітлювати різні позиції, які є у Київраді, та закликають журналістів столичних ЗМІ, незважаючи на тиск і погрози, захистити своє право на професію, зупинити волюнтаристські дії чиновників міської влади щодо чесних і порядних журналістів Києва.

БЮТ звертається до столичної громади, до міжнародних журналістських організацій, до всіх демократичних сил України, дати належну оцінку діям ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команди з утисків свободи слова в столиці України, закликає фракція БЮТ у Київраді.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада колектив “Вечірнього Києва” заявив про тиск з боку столичної влади при висвітленні столичної політики.

На прес-конференції в. О. Головного редактора газети Людмила ВОРОБЙОВА зазначила, що з моменту її призначення їй надходили вказівки від представників Київської міськдержадміністрації з приводу редакційної політики видання. Л.ВОРОБЙОВА повідомила, що в.о. начальника Головного управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю КМДА Тетяна ВАСИЛЬЄВА наказала їй, що можна критикувати все, крім мера, водночас діяльність опозиції подавати у викривленому вигляді.

Виходячи з цього, колектив газети підписався під зверненням до представників депутатського корпусу Київради, зокрема, до постійної комісії з питань культури та інформаційної політики, з проханням увійти до складу редакційної колегії редакції газети “Вечірній Київ”.

“Вечірка” стала газетою Київради в 2001 р. 28 вересня цього року Київрада звільнила Олександра БАЛАБКА з посади головного редактора газети «Вечірній Київ».