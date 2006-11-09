Укрзалізниця продаватиме білизну через каси

Найближчим часом пасажири міжміських поїздів за своїм бажанням зможуть сплачувати за постільну білизну в залізничних касах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО заявив сьогодні на прес-конференції.

«Білизна у вартість квитка не входила, і не входитиме», - наголосив він.

За даними Л.ЛОБОЙКА, така практика існує в більшості розвинених країн.

«Ми вивчаємо досвід колег. Необхідність введення такого порядку пов`язана з тим, що деякі несумлінні провідники продають пасажирам вже використану білизну, - зазначив він. – Потрібно виключити доступ провідника до грошей, і тоді проблема буде розв`язана».

За даними відомства, за останні три місяці контролюючими службами «Укрзалізниці» виявлено 157 фактів повторного використання 190 комплектів постільної білизни. Звільнено 11 провідників і 2 начальників поїзда.