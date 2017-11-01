Галкін присвятив актору Паніну непристойні вірші і згадав Спейсі (відео)

Максим Галкін відповів на відеозвернення Олексія Паніна, в якому той назвав Галкіна "гомосексуалістом, який живе зі старою жінкою". Галкін опублікував в Instagram відеоролик.

Читайте також"Навіть за материнськими не зверталася": влада РФ відреагувала на скаргу Алли Пугачової про "маленьку" пенсію

"Він тепер врятує Росію. Ну, хоча б через ан*л", – сказав Галкін про Паніна.

Галкін заявив, що актор Кевін Спейсі поспішив розповісти про свою любов до чоловіків, тільки щоб цього не зробив за нього Панін.

"Зібралися тут журналісти навколо Паніна натовпом. Як промацав пародиста, що він теж блакитний? Як ще ти не забанив? Як про Галкіна дізнався? І відповів гордо Панін: "Не з пальця висмоктав", – заявив Галкін.

Панін опублікував відеозвернення до Галкіна, після того як той на посаді голови комітету з захисту тварин і навколишнього середовища запропонував Олексія Паніна, якого раніше підозрювали в сексі з собакою.

Як повідомляв УНІА-Таблоїд, 30 жовтня Кевін Спейсі здійснив камінг-аут після звинувачень актора Ентоні Реппа в сексуальних домаганнях в 1985 році. Пізніше брат Спейсі – Рендалл Фаулер – зізнався, що в дитинстві батько гвалтував його, а Кевіна і його сестру Джулію – регулярно бив.