Військові дії в Україні, найімовірніше, триватимуть.

За результатами досить короткої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю угоди про припинення війни в Україні досягнуто не було, незважаючи на теплі слова двох лідерів. Саміт, який мав принести перемир'я, натомість став лише "піар-перемогою" Путіна, пише The Guardian. Видання розповідає про шість висновків, які можна зробити за результатами цієї зустрічі.

1. Саміт не приніс жодної користі - жодної угоди

"По завершенні саміту, примітного скоріше своєю хореографією, ніж змістом, лідерам не вдалося домовитися навіть про припинення бойових дій, не кажучи вже про припинення вогню", - йдеться у статті.

2. Це була піар-перемога домінуючого Путіна

Путін, можливо, і був гостем на зустрічі, що проходила на території США, але російський лідер набув набагато більшого впливу, ніж його господар.

Відео дня

"Путін першим виступив перед журналістами - розрив умовностей, який дав йому змогу задати тон короткій прес-конференції в Анкориджі", - пише видання.

Ніби підкреслюючи свою домінуючу роль під час зустрічі, Путін завершив брифінг пропозицією провести наступну зустріч у Москві - це запрошення застало Трампа зненацька, який змушений був визнати, що це створить "невелику напруженість" у країні. Однак він не виключив цього.

3. Путін продовжує говорити про "корінні причини", що перешкоджають прориву в мирному процесі

У зверненні до Кіра Стармера та інших регіональних лідерів, які публічно висловили підтримку Зеленському напередодні саміту, Путін застеріг "європейські столиці" від "створення перешкод" миру в Україні. "Я не раз говорив, що для Росії події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці", - сказав він.

4. У Трампа, схоже, більше спільного з Путіним, ніж із Зеленським

Контраст між публічним нападом Трампа і Джей Ді Венса на Зеленського в Овальному кабінеті в лютому та особистими стосунками, продемонстрованими в Анкориджі, було важко ігнорувати, пише The Guardian.

Київ, можливо, міг би втішитися тим, що Трамп, схоже, не прийняв усіх вимог Путіна, але саміт мало що зробив для того, щоб переконати Україну в тому, що вона, за словами Зеленського, може продовжувати "розраховувати на Америку".

5. Трамп не міг утриматися від повторного обговорення внутрішньополітичних образ

В інтерв'ю він заявив, що Путін сказав йому, що президентські вибори у США 2020 року "були сфальсифіковані" через повсюдне використання голосування поштою.

6. Бої в Україні триватимуть

Українська війна тривала, навіть коли Трамп і Путін проголошували, що вони "прагнуть миру". Поки тривала підготовка до їхньої першої особистої зустрічі з 2019 року, не було жодних ознак того, що російські війська готуються до можливого припинення вогню. Повідомлялося, що невеликі диверсійні групи прорвали українську оборону на сході Донбасу.

Під час зустрічі двох лідерів у більшості східних регіонів України було оголошено повітряну тривогу, а губернатори Ростовської та Брянської областей Росії повідомили, що деякі їхні території зазнали атак українських безпілотників.

Чим завершилася зустріч на Алясці

Трамп намагався подати свій саміт із правителем Росії як успішний, однак ключовим результатом зустрічі стало підтвердження: Кремль відмовляється припиняти війну проти України навіть тимчасово.

При цьому Трамп після зустрічі провів півторагодинну розмову з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, під час якої запросив президента України до Вашингтона для обговорення деталей завершення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: