Трамп наполягав на припиненні вогню, але Путін відмовив у цьому.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін покинули Аляску, не досягнувши угоди про припинення вогню в Україні.

Журналісти BBC, які прибули на зустріч в Анкориджі, оцінили її значення для лідерів США і Росії, а також перспективи розвитку війни в Україні.

"Немає угоди, поки немає угоди", - заявив Трамп на початку свого виступу після саміту в Анкориджі.

Таким чином, як зазначили журналісти, глава Білого дому визнав, що після кількох годин переговорів угоди немає.

"Немає припинення вогню. Немає нічого суттєвого, про що можна було б повідомити", - констатували журналісти і додали, що хоча Трамп заявив про досягнення "значного прогресу", але подробиці про нього поки що залишаються домислами всього світу.

У виданні припустили, що європейські союзники та українська влада, можливо, і раді, що Трамп хоча б не пішов на односторонні поступки, які могли б підірвати майбутні переговори.

Людина, яка любить позиціонувати себе як миротворця і парламентера, схоже, не залишить Аляску ні з тим, ні з іншим.

Журналісти міркують, що незважаючи ні на що така безрезультатна зустріч завдасть удару по його внутрішньому та міжнародному престижу після обіцянок, що вона буде провальною лише на 25%.

Також журналісти зазначили, що зазвичай активний Трамп, на пресконференції з Путіним поводився стримано і мовчазно.

Головне питання, яке мучить журналістів - чи вирішить Трамп ввести нові санкції проти РФ, якими він так довго погрожував. Перед вильотом він заявив, що розгляне такий крок, "можливо, через два-три тижні". Але настільки невизначена відповідь може викликати більше запитань, ніж відповідей.

Видання зазначило, що Путін і Трамп одразу ж пішли з прес-конференції після своїх заяв і не стали відповідати на запитання. На думку журналістів, це явні ознаки того, що у Путіна і Трампа, як і раніше, існують серйозні розбіжності з питання війни в Україні.

Трамп наполягав на припиненні вогню, але Путін відмовив у цьому. А сам диктатор отримав можливість опинитися в центрі геополітичної уваги, розділивши сцену з лідером наймогутнішої країни світу.

"Але як Трамп відреагує на відмову? Йому досі не вдалося переконати Путіна припинити війну Росії в Україні", - наголосили журналісти і пригадали трампівські голослівні погрози та ультиматуми.

Журналісти вважають, що після зустрічі в Анкоріджі, українська влада зітхне з полегшенням, оскільки не було оголошено про будь-яку "угоду", яка б коштувала Україні території.

Однак Україна стривожена тим, що під час пресконференції з Трампом Путін знову заявив про "корінні причини" війни і заявив, що тільки їх усунення призведе до міцного миру.

"У перекладі з кремлівської мови це означає, що він, як і раніше, сповнений рішучості переслідувати первісну мету своєї "спеціальної військової операції" - ліквідацію України як незалежної держави. Три з половиною роки зусиль Заходу не змогли змусити його змінити своє рішення, включаючи саміт на Алясці", - констатували журналісти.

Переговори Путіна і Трампа

Президент Володимир Зеленський сказав, що провів "тривалу і змістовну" розмову з президентом США Дональдом Трампом після його зустрічі з російським диктатором Путіним.

При цьому сам Трамп заявив, що найкращий спосіб завершити війну - це мирна угода, а не припинення вогню.

