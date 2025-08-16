Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск майже 30 нових маршрутів з аеропортів Італії та Румунії, багато з яких будуть корисними українцям, які подорожують за кордон.
Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці у Facebook, зокрема, зі столичного аеропорту "Бухарест-Отопені" він незабаром літатиме до п'яти нових міст Європи:
- Фару (Португалія);
- Берлін (Німеччина);
- Турку (Фінляндія);
- Прага (Чехія);
- Бордо (Франція).
Тим часом, з аеропорту міста Ясси, розташованого недалеко від кордону України, один із найбільших лоукостерів Європи літатиме за чотирма новими маршрутами:
- Валенсія (Іспанія);
- Пескара (Італія);
- Копенгаген (Данія);
- Прага (Чехія).
Крім того, зі столиці Трансільванії Клуж-Напоки Wizz Air додасть чотири нові маршурти:
- Маракеш (Марокко);
- Мілан Мальпенса (Італія);
- Осло (Норвегія);
- Нючепінг (Швеція).
З найбільшого аеропорту Мілана – "Мальпенса" авіакомпанія літатиме до чотирьох нових міст:
- Севілья (Іспанія);
- Аліканте (Іспанія);
- Брашов (Румунія);
- Глазго (Шотландія).
Тим часом, з найбільшого аеропорту Італії "Рим-Фьюмічіно" Wizz Air анонсувала три нові напрямки:
- Глазго (Шотландія);
- Брашов (Румунія);
- Бордо (Франція).
При цьому для аеропорту Венеції імені Марко Поло буде додано аж сім нових маршрутів:
- Бордо (Франція);
- Ларнака (Кіпр);
- Таллінн (Естонія);
- Кутаїсі (Грузія);
- Лондон (Велика Британія);
- Валенсія (Іспанія);
- Таль-Авів (Ізраїль).
Крім цього, Wizz Air також запустити новий рейс з ізраїльського Тель-Авіва в грецькі Салоніки.
Інші нові рейси Wizz Air
Як повідомляв УНІАН, раніше угорський бюджетний перевізник також анонсував чотири нові маршрути з румунського міста Крайова, а також ще сім зі столиці Румунії Бухареста.
Крім того, з осені 2025 року Wizz Air істотно розширить свою маршрутну мережу в Польщі та Північній Македонії.
