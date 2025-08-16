Також лоукостер додасть два рейси до Ізраїлю.

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск майже 30 нових маршрутів з аеропортів Італії та Румунії, багато з яких будуть корисними українцям, які подорожують за кордон.

Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці у Facebook, зокрема, зі столичного аеропорту "Бухарест-Отопені" він незабаром літатиме до п'яти нових міст Європи:

Тим часом, з аеропорту міста Ясси, розташованого недалеко від кордону України, один із найбільших лоукостерів Європи літатиме за чотирма новими маршрутами:

Крім того, зі столиці Трансільванії Клуж-Напоки Wizz Air додасть чотири нові маршурти:

Маракеш (Марокко);

Мілан Мальпенса (Італія);

Осло (Норвегія);

Нючепінг (Швеція).

З найбільшого аеропорту Мілана – "Мальпенса" авіакомпанія літатиме до чотирьох нових міст:

Севілья (Іспанія);

Аліканте (Іспанія);

Брашов (Румунія);

Глазго (Шотландія).

Тим часом, з найбільшого аеропорту Італії "Рим-Фьюмічіно" Wizz Air анонсувала три нові напрямки:

Глазго (Шотландія);

Брашов (Румунія);

Бордо (Франція).

При цьому для аеропорту Венеції імені Марко Поло буде додано аж сім нових маршрутів:

Крім цього, Wizz Air також запустити новий рейс з ізраїльського Тель-Авіва в грецькі Салоніки.

Інші нові рейси Wizz Air

Як повідомляв УНІАН, раніше угорський бюджетний перевізник також анонсував чотири нові маршрути з румунського міста Крайова, а також ще сім зі столиці Румунії Бухареста.

Крім того, з осені 2025 року Wizz Air істотно розширить свою маршрутну мережу в Польщі та Північній Македонії.

