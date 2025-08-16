Ці птахи можуть гніздитися навколо міст, якщо їх не турбують.

В українських містах дедалі частіше можна помітити хижих птахів. Мова йде про яструбів, а летят у міста вони у пошуках їжі.

Про це "Телеграфу" сказав орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН Василь Костюшин.

За його словами, яструби можуть гніздитися навколо міст чи сіл на деревах, якщо їх не турбують, але за їжею вони літають у місто.

Відео дня

Раніше взимку на фермах було багато зерна та купа голубів, проте зараз такого немає.

"Узимку два, три, чотири великі яструби, які полюють на цих голубів. Ось вам кормова база, створена людиною, вона приваблює хижих птахів", - пояснив фахівець.

Він наголосив, що не всі, але частина хижих птахів також прилаштовується до міського ландшафту. Костюшин зазначив, що на популяцію, наприклад, голубів, яструби не впливають у містах.

Якогось суттєвого впливу на чисельність горобців чи голубів вони не мають.

Інші новини про птахів

Раніше орнітолог розповів, куди поділись зграї птахів з українських міст. Зокрема він зазначив, що в містах все рідше можна зустріти горобців, нібито через те, що голуби відбирають в них кормову базу.

Але насправді ця причина не відповідає дійсності, сказав орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин.

Вас також можуть зацікавити новини: