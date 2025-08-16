У ЄС заявили, що не повинно бути жодних обмежень для ЗСУ, а також жодного вето на вступ України до ЄС і НАТО.

Європейські лідери оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Заява президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, президента Євроради Антоніу Кости і президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн опублікована на сайті ЄК.

Європейські лідери наголосили, що готові працювати з президентом Трампом і президентом Володимиром Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи. Водночас наголошується, що Україна повинна мати чіткі гарантії безпеки для ефективного захисту свого суверенітету й територіальної цілісності.

"Ми вітаємо заяву президента Трампа про готовність США надати гарантії безпеки. Коаліція добровольців готова відігравати активну роль. Збройні сили України та її співпраця з третіми країнами не повинні зазнавати жодних обмежень. Росія не може накласти вето на шлях України до ЄС і НАТО", - йдеться у заяві.

Також європейські лідери наголошують, що рішення щодо своєї території ухвалюватиме Україна, і міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Ми сповнені рішучості зробити більше для зміцнення України, щоб покласти край бойовим діям і досягти справедливого і міцного миру", - йдеться в заяві.

Зазначається, що лідери вітають зусилля президента Трампа щодо припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого і міцного миру.

"За задумом президента Трампа, наступним кроком мають стати подальші переговори за участю президента Зеленського, з яким він незабаром зустрінеться", - наголошується в заяві.

Також союзники України заявляють, що готові й надалі чинити тиск на Росію.

"Ми продовжимо посилювати санкції і вживати ширших економічних заходів для тиску на військову економіку Росії доти, доки не буде досягнуто справедливого і міцного миру".

Зустріч на Алясці - інші новини

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що провів "тривалу і змістовну" розмову з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі лідерів США і РФ на Алясці.

Він зазначив, що Україна підтримує пропозицію Трампа про тристоронню зустріч Україна - Америка - Росія, а також повідомив, що відвідає Вашингтон на запрошення Трампа, щоб "обговорити деталі щодо завершення війни".

Зі свого боку Трамп заявив, що під час розмови із Зеленським та європейськими лідерами всі погодилися, що найкращий спосіб покласти край війні - це перейти до мирної угоди, а не до припинення вогню.

Він також повідомив, що український президент приїде до Овального кабінету в понеділок вдень, а потім буде призначена зустріч із Путіним.

